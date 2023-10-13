В субботу до +25 °C, однако в воскресенье ожидается похолодание: прогноз на выходные от Натальи Диденко
В субботу, 14 октября, на территории Украины ожидается теплая погода и ветер. Однако на следующий день придет похолодание: температура снизится до +9 °C
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
14 октября на территории Украины ожидается сухая погода, преимущественно солнечная и теплая. В течение дня температура воздуха будет +17...+22°C, в западных областях +20...+25°C.
В то же время, на западе и севере Украины прогнозируется юго-западный ветер, временами до 15-20 метров в секунду.
В Киеве в субботу будет сухо и тепло, температура будет колебаться в пределах +20...+22°C.
В воскресенье будет холодно
"Похолодание начнется уже в воскресенье, а с 16 октября температура воздуха в большинстве областей Украины будет составлять +9...+12°C, на юге, крайнем востоке и Закарпатье до +15°C", - говорится в сообщении.
Что ждать дальше
По данным синоптика, в конце следующей недели на западе и севере Украины местами возможен мокрый снег.
Фото: Наталья Диденко
- Сегодня в некоторых областях Украины ожидается небольшой дождь, ветер будет северо-западный, умеренный. Температура воздуха будет колебаться в пределах +14...+22°C.
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