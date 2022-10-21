В субботу 22 октября стартует выставка-аукцион "Несокрушимые", организованная "Солидарной молодежью" для поддержки ВСУ
В субботу 22 октября, в 18:00 стартует выставка-аукцион "Несокрушимые", проводимая ВОО "Солидарная Молодежь", ОО "ТВОЯ ВРАМА" и Фонд Порошенко
Об этом сообщается в Facebook.
"Будет представлено 15 экспонатов, из которых сформировано 10 лотов. Каждый имеет свою собственную историю, разные художники тщательно работали над инсталляцией", - пишут активисты.
Все вырученные средства с аукциона будут переданы на нужды ВСУ.
"Следите за страницами и обновлениями, делайте ставки, начиная с завтра – в 18:00 будет презентация первого лота", – говорится в сообщении.
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