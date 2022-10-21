Об этом сообщается в Facebook.

"Будет представлено 15 экспонатов, из которых сформировано 10 лотов. Каждый имеет свою собственную историю, разные художники тщательно работали над инсталляцией", - пишут активисты.

Все вырученные средства с аукциона будут переданы на нужды ВСУ.

"Следите за страницами и обновлениями, делайте ставки, начиная с завтра – в 18:00 будет презентация первого лота", – говорится в сообщении.