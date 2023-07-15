Об этом сообщает Суспильное.

По словам спикера Нацполиции Винницкой области Зарины Маевской, сообщение о взрыве в одной из комнат студенческого общежития поступило около полуночи. По предварительным данным, взорвалось устрогйство невоенного назначения.

В результате взрыва погиб 39-летний мужчина, который временно жил и работал в винницком общежитии.

"Выездом на место происшествия было обнаружено тело 39-летнего мужчины. Он временно жил в комнате этого общежития и параллельно проводил там ремонтные работы", - сказала Зарина Маевская.

По словам полиции, кроме мужчины, больше никто не пострадал. Люди из общежития были эвакуированы. После завершения всех следственных действий они смогли вернуться в свои комнаты.

Полиция открыла производство по статье об умышленном убийстве с пометкой "самоубийство".

Версия очевидцев

В местных СМИ Винницы, ссылаясь на слова очевидцев, отмечают, что взрыв произошел на шестом этаже здания.

Как сообщила жительница общежития, в комнате жил строитель из Крыма. Таких рабочих там много, ведь администрация общежития сейчас проводит ремонтные работы в доме.

В тот вечер, по словам девушки, мужчина поссорился со своей сожительницей и выпивал с товарищами, из-за чего мог совершить самоубийство.

"Она должна была быть с ним в комнате, но в пять вечера ушла оттуда и искала себе новое жилье. К этому рабочему пришел его товарищ, с которым они пили. И потом ребята видели, как этот строитель ходил по этажам. Заходил на балкон, что-то держа в руках. А потом вернулся в комнату и произошел взрыв", - говорит жительница общежития.