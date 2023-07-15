В студенческом общежитии в Виннице произошел взрыв
Ночью 15 июля в общежитии Винницкого национального аграрного университета произошел взрыв, в результате чего погиб 39-летний мужчина
Об этом сообщает Суспильное.
По словам спикера Нацполиции Винницкой области Зарины Маевской, сообщение о взрыве в одной из комнат студенческого общежития поступило около полуночи. По предварительным данным, взорвалось устрогйство невоенного назначения.
В результате взрыва погиб 39-летний мужчина, который временно жил и работал в винницком общежитии.
"Выездом на место происшествия было обнаружено тело 39-летнего мужчины. Он временно жил в комнате этого общежития и параллельно проводил там ремонтные работы", - сказала Зарина Маевская.
По словам полиции, кроме мужчины, больше никто не пострадал. Люди из общежития были эвакуированы. После завершения всех следственных действий они смогли вернуться в свои комнаты.
Полиция открыла производство по статье об умышленном убийстве с пометкой "самоубийство".
Версия очевидцев
В местных СМИ Винницы, ссылаясь на слова очевидцев, отмечают, что взрыв произошел на шестом этаже здания.
Как сообщила жительница общежития, в комнате жил строитель из Крыма. Таких рабочих там много, ведь администрация общежития сейчас проводит ремонтные работы в доме.
В тот вечер, по словам девушки, мужчина поссорился со своей сожительницей и выпивал с товарищами, из-за чего мог совершить самоубийство.
"Она должна была быть с ним в комнате, но в пять вечера ушла оттуда и искала себе новое жилье. К этому рабочему пришел его товарищ, с которым они пили. И потом ребята видели, как этот строитель ходил по этажам. Заходил на балкон, что-то держа в руках. А потом вернулся в комнату и произошел взрыв", - говорит жительница общежития.
- В одном из районов Запорожья днем 12 июля раздался взрыв. Ранения легкой и средней тяжести получили 20 человек, среди них 8 детей.
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