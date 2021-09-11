В сценарии "Запада-2021" описана роль Украины во время войны за Беларусь
Во время учений "Запад-2021" страна-агрессор Российская Федерация совместно со своими союзниками отрабатывает гипотетические боевые действия против стран блока НАТО на территории Беларуси
Фактически речь идет о войне за Беларусь, передает Еспресо.TV.
"По легенде учений коалиция западных стран - Нярис, Поморье и Полярная республика (тождественны Литве, Латвии и Польше) якобы организуют неудачную попытку смены руководства в Республике Полесье (Беларусь) и по итогам начинают военное вторжение, предваренное серией авиационных и ракетных ударов. Вооруженные силы Центральной Федерации (Россия) выдвигаются на помощь союзной республике", - говорится в материалах Минобороны РФ.
Во время первого этапа учений (10-12 сентября) будет проходить оборонительный этап от "противника", который вклинился на 150 км.
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13-16 числа начнется второй этап - наступательный, в ходе которого планируется "довершить разгром противника и восстановить утраченное положение".
Украина на картах учений обозначено как нейтральное государство.
Справка
Штаб учений находится на полигоне в поволжском городке Мулине (Нижегородская область РФ).
Кроме россиян и белорусов там задействованы офицеры из Армении, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Монголии, Индии, Пакистана и Шри-Ланки.
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