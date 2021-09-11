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В сценарии "Запада-2021" описана роль Украины во время войны за Беларусь

11 сентября, 2021 суббота
21:47
Мир

Во время учений "Запад-2021" страна-агрессор Российская Федерация совместно со своими союзниками отрабатывает гипотетические боевые действия против стран блока НАТО на территории Беларуси

Фактически речь идет о войне за Беларусь, передает Еспресо.TV.

"По легенде учений коалиция западных стран - Нярис, Поморье и Полярная республика (тождественны Литве, Латвии и Польше) якобы организуют неудачную попытку смены руководства в Республике Полесье (Беларусь) и по итогам начинают военное вторжение, предваренное серией авиационных и ракетных ударов. Вооруженные силы Центральной Федерации (Россия) выдвигаются на помощь союзной республике", - говорится в материалах Минобороны РФ.



Во время первого этапа учений (10-12 сентября) будет проходить оборонительный этап от "противника", который вклинился на 150 км.

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13-16 числа начнется второй этап - наступательный, в ходе которого планируется "довершить разгром противника и восстановить утраченное положение".



Украина на картах учений обозначено как нейтральное государство.

Справка

Штаб учений находится на полигоне в поволжском городке Мулине (Нижегородская область РФ).

Кроме россиян и белорусов там задействованы офицеры из Армении, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Монголии, Индии, Пакистана и Шри-Ланки.


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Россия
русская агрессия
аншлюс Беларуси
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