В стрингах и без комплексов: Сердючка вместе с мамой собрались на Щекавицу
Украинский дуэт артистов Андрея Данилко и его сценической "мамы" Инны Билоконь присоединились к мему об оргии в случае ядерного удара по территории Украины со стороны России
Смелое фото шоу-мэн Андрей Данилко выложил у себя в Instagram.
На фото Верка Сердючка вместе с мамой позируют в самых стрингах спиной к камере. Кроме белья, на них – только отличительные головные уборы: звезда на Данилке и платок на артистке Белоконь.
"Мы почти на месте", - пошутил в подписи к фото Данилко.
Шуточку поддержали звездные коллеги дуэта.
- Шутка, которая через неделю стала мемом , появилась в ответ на угрозы Путина ядерным ударом в Украину и, в частности, центрам принятия решений в Киеве. Жители столицы начали писать, что в случае удара планируют собраться на горе Щекавица в центре города и напоследок устроить оргию.
- К мему присоединились не только жители столицы, но и зарубежные политики и чиновники.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.73
Покупка 40.73Продажа 41.69
-
EUR
Покупка 39.13Продажа 40.33
- Актуальное
- Важное