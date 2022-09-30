Смелое фото шоу-мэн Андрей Данилко выложил у себя в Instagram.

На фото Верка Сердючка вместе с мамой позируют в самых стрингах спиной к камере. Кроме белья, на них – только отличительные головные уборы: звезда на Данилке и платок на артистке Белоконь.

"Мы почти на месте", - пошутил в подписи к фото Данилко.

Шуточку поддержали звездные коллеги дуэта.