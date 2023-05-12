Об этом пишет CNN.

Ученые отправили в стратосферу несколько воздушных шаров, диаметром от 6 до 7 метров, работающих на солнечных батареях, поднявшихся на высоту 21 км. Чтобы записать звуки в стратосфере, исследователи использовали приборы для наблюдений за вулканами, называемыми микробарометрами. Эти устройства могут записать низкочастотные звуки.

В результате оказалось, что микрофон на одном из воздушных шаров записал очень странные звуки, которые повторялись несколько раз в час. Эти данные записаны в инфразвуковом диапазоне, то есть на частотах 20 Гц и ниже, их не может услышать ухо человека.

Ученые хотят продлить свои наблюдения и попытаются выяснить, откуда берутся неизвестные инфразвуковые сигналы высоко в атмосфере Земли.

По словам Дэниела Боумана из Национальных лабораторий Сандия в США, стратосфера является лучшим местом для того, чтобы послушать, какие звуки распространяются по планете как искусственного, так и природного происхождения. Здесь нет сильной турбулентности и достаточно тихо, чтоб микрофон мог зафиксировать звуки.