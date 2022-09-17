"В стране иллюзий" наконец-то можно слушать легально: альбом группы "Димна Суміш" появился на цифровых платформах
После многолетнего отсутствия второй альбом группы "Димна Суміш" под названием "В стране иллюзий" снова можно слушать легально на разных цифровых платформах
Об этом сообщили на сайте Слух .
"Через 14 лет некоторые песни из "В стране иллюзий" звучат особенно актуально (или на восприятие лирики влияют события), поэтому думаем, что Саша Чемеров не просто так выпустил его сейчас", – говорится в сообщении.
Читайте также: 30 альбомов Украины: лучшая наша музыка времен независимости
Послушать альбом можно здесь: Apple Music , Spotify , YouTube Music , Deezer .
Справка
Группа "Димна Суміш" приостановила свою деятельность в 2012 году.
В 2016-м группа вернулась с двумя песнями, впоследствии дала несколько концертов, выступила на фестивале, после чего окончательно завершила свою деятельность в 2018 году из-за внутренних конфликтов.
- Ранее фронтмен группы "Пирятин" Иван Семесюк высказал мнение , что, несмотря на полномасштабную войну с РФ, "чтобы в Украине перестал раздаваться российский кальян-рэп из авто, нужно еще три войны".
- 12 июля Сергей Михалок и Ляпис Трубецкой спели "Воинов света" на украинском в переводе Жадана.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.97
Покупка 39.97Продажа 40.83
-
EUR
Покупка 39.67Продажа 40.77
- Актуальное
- Важное