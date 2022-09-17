Об этом сообщили на сайте Слух .

"Через 14 лет некоторые песни из "В стране иллюзий" звучат особенно актуально (или на восприятие лирики влияют события), поэтому думаем, что Саша Чемеров не просто так выпустил его сейчас", – говорится в сообщении.

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Послушать альбом можно здесь: Apple Music , Spotify , YouTube Music , Deezer .

Справка

Группа "Димна Суміш" приостановила свою деятельность в 2012 году.

В 2016-м группа вернулась с двумя песнями, впоследствии дала несколько концертов, выступила на фестивале, после чего окончательно завершила свою деятельность в 2018 году из-за внутренних конфликтов.

Ранее фронтмен группы "Пирятин" Иван Семесюк высказал мнение , что, несмотря на полномасштабную войну с РФ, "чтобы в Украине перестал раздаваться российский кальян-рэп из авто, нужно еще три войны".

12 июля Сергей Михалок и Ляпис Трубецкой спели "Воинов света" на украинском в переводе Жадана.

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