В стране дебилов дебил должен родиться и не задавать вопросов
Если Украина "оккупирована США и НАТО", то почему россияне бомбят инфраструктуру Украины, а не США и НАТО?
В стране дебилов их пропаганда постоянно повторяет тезис о том, что Украина – "колония США", "оккупированная НАТО", что эти же США и НАТО все у нас здесь контролируют и жестко подавляют любые попытки отклониться от "генеральной линии".
В то же время в стране дебилов, которая развернула серию террористических атак на украинскую гражданскую инфраструктуру, и возобновляет эти атаки с маниакальной регулярностью, та же пропаганда повторяет тезис, что после этих атак украинцы точно сдадутся и заставят свою власть капитулировать перед их страной дебилов.
Дебил должен родиться, не задавать вопросов и быть "вне политики", а потом умереть "при царе". Что дебилы и продолжают радостно делать в 21 веке
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Поскольку это страна дебилов, ни один абориген не ставит на основе этого перед собой несложные вопросы:
- если Украина "оккупирована США и НАТО", то почему они бомбят инфраструктуру Украины, а не США и НАТО?
- если Украина "оккупирована США и НАТО", то почему они бомбят Украину и верят, что украинцы сами примут решение о капитуляции?
- если украинские власти "марионеточные" по отношению к США и НАТО, то почему они хотят, чтобы именно их "принудили к переговорам"?
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Конечно, дебилы из страны дебилов таких вопросов задавать себе не будут. Это слишком сложно.
Дебил должен родиться, не задавать вопросов и быть "вне политики", а потом умереть "за царя". Что дебилы и продолжают радостно делать в 21 веке.
Об авторе. Петр Олещук, политолог
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