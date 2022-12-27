В стране дебилов их пропаганда постоянно повторяет тезис о том, что Украина – "колония США", "оккупированная НАТО", что эти же США и НАТО все у нас здесь контролируют и жестко подавляют любые попытки отклониться от "генеральной линии".

В то же время в стране дебилов, которая развернула серию террористических атак на украинскую гражданскую инфраструктуру, и возобновляет эти атаки с маниакальной регулярностью, та же пропаганда повторяет тезис, что после этих атак украинцы точно сдадутся и заставят свою власть капитулировать перед их страной дебилов.

Дебил должен родиться, не задавать вопросов и быть "вне политики", а потом умереть "при царе". Что дебилы и продолжают радостно делать в 21 веке

Читайте также: Кто мечтает о столетней войне?

Поскольку это страна дебилов, ни один абориген не ставит на основе этого перед собой несложные вопросы:

- если Украина "оккупирована США и НАТО", то почему они бомбят инфраструктуру Украины, а не США и НАТО?

- если Украина "оккупирована США и НАТО", то почему они бомбят Украину и верят, что украинцы сами примут решение о капитуляции?

- если украинские власти "марионеточные" по отношению к США и НАТО, то почему они хотят, чтобы именно их "принудили к переговорам"?

Читайте также: Россию можно трансформировать только силой и принуждением

Конечно, дебилы из страны дебилов таких вопросов задавать себе не будут. Это слишком сложно.

Дебил должен родиться, не задавать вопросов и быть "вне политики", а потом умереть "за царя". Что дебилы и продолжают радостно делать в 21 веке.

Источник

Об авторе. Петр Олещук, политолог

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.