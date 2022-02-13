В странах Закавказья произошло землетрясение силой 6,2 балла

Об этом со ссылкой на Первый канал ТВ Грузии передает Еспресо.TV.



Магнитуда землетрясения составила 6,2 балла.



Толчки были зафиксированы в 22:25 по грузинскому времени (20:25) по Киеву.



Эпицентр находился возле грузинского села Самеба, на границе с Арменией.