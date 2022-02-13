В странах Закавказья произошло землетрясение силой 6,2 балла
Вечером в воскресенье, 13 февраля 2022 года, в Грузии, Армении и Азербайджане ощущались подземные толчки, особенно в Грузии
Об этом со ссылкой на Первый канал ТВ Грузии передает Еспресо.TV.
Магнитуда землетрясения составила 6,2 балла.
Толчки были зафиксированы в 22:25 по грузинскому времени (20:25) по Киеву.
Эпицентр находился возле грузинского села Самеба, на границе с Арменией.
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