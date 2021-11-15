В странах ЕС и Азии заявили о вспышках птичьего гриппа
Вспышки вируса птичьего гриппа зарегистрировали в нескольких странах Азии и Европы
Об этом сообщило агентство Reuters.
Южная Корея сообщила о вспышке болезни на ферме в Чхунчхон-Пукто, где насчитывается около 770 тыс. голов домашней птицы. Все животные были уничтожены.
В Японии также заявили о вспышке птичьего гриппа на птицефабрике на северо-востоке страны. Там был обнаружен штамм H5N8.
В Китае сообщили о 21 случае заражения людей штаммом H5N6.
В свою очередь, Норвегия сообщила о вспышке птичьего гриппа H5N1 в районе Рогаланда на птицефабрике, где насчитывается семь тыс. птиц.
Правительство Бельгии заявило о состоянии повышенного риска распространения птичьего гриппа в стране, приказав держать домашнюю птицу в закрытых помещениях после того, как вблизи Антверпена был обнаружен высокопатогенный штамм птичьего гриппа.
Также в Великобритании был введен режим предупреждения птичьего гриппа, а владельцев птицеферм призвали обращаться к ветеринарам для проверки птиц при любых признаках заболевания.
- Напомним, в Индии впервые за 2021 год зафиксировали смерть человека из-за птичьего гриппа (H5N1).
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