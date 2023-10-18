В странах Ближнего Востока и Северной Африки вспыхнули протесты после атаки по больнице в Газе
Вечером вторника, 17 октября, в Иордании, Турции, Ливане, Иране, Египте и Ираке тысячи человек вышли на улицы в знак протеста после авиаудара по больнице в Газе
Об этом сообщает Al Jazeera.
По крайней мере, в шести городах Ирана возникли протесты после атаки на больницу в Газе, в результате чего погибли по меньшей мере 500 человек.
В Тегеране демонстранты двинулись от городской площади Палестины в посольство Франции, где они скандировали против насилия.
В Стамбуле протестующие пытались штурмом войти в консульство Израиля, но турецкая полиция разогнала толпу и перекрыла территорию. Как отмечает Al Jazeera, протест был организован коммунистической партией Турции.
Утром среды, 18 октября, египтяне выходят на улицы Каира и города возмущены ударом по больнице в Газе. Египетские оппозиционные партии протестуют перед посольством США в Каире. В демонстрациях принимают участие несколько деятелей политических и общественных движений. В Гизе десятки человек вышли на демонстрацию. Они осуждают Израиль.
В ливанском Авкаре, пригороде Бейрута, протестующие размахивали национальными флагами Палестины и выкрикивали лозунги в поддержку жителей Газы у посольства США.
Израильское издание Times of Israel сообщает, что 18 октября 03:53 утра в Бейруте несколько протестующих штурмуют в офис ООН и поджигают его.
- Во вторник, 17 октября, боевики ХАМАС заявили , что Израиль нанес авиационный удар по больнице в Газе, в результате чего погибли по меньшей мере 500 человек. ЦАХАЛ начал расследование.
- Президент США Джо Байден должен был встретиться с королем Иордании, главами Палестины и Египта в Аммане 18 октября, но отменил поездку из-за объявления траура в Палестине по погибшим во время атаки по больнице в Газе.
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