В странах Ближнего Востока и Северной Африки вспыхнули протесты после атаки по больнице в Газе

Об этом сообщает Al Jazeera.

По крайней мере, в шести городах Ирана возникли протесты после атаки на больницу в Газе, в результате чего погибли по меньшей мере 500 человек.

В Тегеране демонстранты двинулись от городской площади Палестины в посольство Франции, где они скандировали против насилия.

В Стамбуле протестующие пытались штурмом войти в консульство Израиля, но турецкая полиция разогнала толпу и перекрыла территорию. Как отмечает Al Jazeera, протест был организован коммунистической партией Турции.

Утром среды, 18 октября, египтяне выходят на улицы Каира и города возмущены ударом по больнице в Газе. Египетские оппозиционные партии протестуют перед посольством США в Каире. В демонстрациях принимают участие несколько деятелей политических и общественных движений. В Гизе десятки человек вышли на демонстрацию. Они осуждают Израиль.

В ливанском Авкаре, пригороде Бейрута, протестующие размахивали национальными флагами Палестины и выкрикивали лозунги в поддержку жителей Газы у посольства США.

Израильское издание Times of Israel сообщает, что 18 октября 03:53 утра в Бейруте несколько протестующих штурмуют в офис ООН и поджигают его.