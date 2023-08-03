В странах Балтии синхронизировали энергосистемы и договорились об отключении от общего пространства с РФ и Беларусью
Операторы систем передачи электроэнергии Эстонии, Латвии и Литвы в среду подписали соглашение о синхронизации, предусматривающее отсоединение от контролируемой Россией системы и подключение к континентальной европейской сети
Об этом сообщило Министерство энергетики Литвы.
Соглашение между Elering, AST и Litgrid – эстонского, латвийского и литовского операторов сетей – предусматривает, что окончательное отсоединение от российской системы и переход на европейскую пройдет в феврале 2025 года.
Соглашение также предусматривает, что страны Балтии вместе выйдут из контракта BRELL, заключенного с российскими и белорусскими операторами.
Необходимые работы, как установка первых синхронных конденсаторов, систем управления и реконструкция третьей линии между Эстонией и Латвией, будут завершены до согласованной даты. Другие проекты балтийских операторов систем передачи электроэнергии будут внедрены до конца 2025 года или позже.
Соглашение еще должны одобрить ожидаемые в ближайшие дни премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы.
Литва, Латвия и Эстония вместе с Россией и Беларусью работают в общей системе электроснабжения, которой централизованно управляют из Москвы. В то же время в мае 2022 года страны Балтии полностью прекратили импорт электроэнергии из РФ.
Напомним, в апреле впервые в истории Литва полностью отключилась от российской электросети. Тестирование длилось 10 часов, электроснабжение проходило за счет местных электростанций, а также импорта из Польши и Швеции.
Страны Балтии планируют стать частью европейской децентрализованной сети электросетей, известной как ENTSO-E, к 2025 году.
- Напомним, в середине марта 2022 года Украина окончательно перешла в энергосеть Европы, став членом "энергетического Евросоюза". Тестирование выхода из энергосистемы России и переход в сеть Европы началось как раз накануне широкомасштабного вторжения в Украину – 23 февраля.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.86
Покупка 36.86Продажа 37.57
-
EUR
Покупка 40.77Продажа 41.76
- Актуальное
- Важное