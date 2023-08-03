Об этом сообщило Министерство энергетики Литвы.

Соглашение между Elering, AST и Litgrid – эстонского, латвийского и литовского операторов сетей – предусматривает, что окончательное отсоединение от российской системы и переход на европейскую пройдет в феврале 2025 года.

Соглашение также предусматривает, что страны Балтии вместе выйдут из контракта BRELL, заключенного с российскими и белорусскими операторами.

Необходимые работы, как установка первых синхронных конденсаторов, систем управления и реконструкция третьей линии между Эстонией и Латвией, будут завершены до согласованной даты. Другие проекты балтийских операторов систем передачи электроэнергии будут внедрены до конца 2025 года или позже.

Соглашение еще должны одобрить ожидаемые в ближайшие дни премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы.

Литва, Латвия и Эстония вместе с Россией и Беларусью работают в общей системе электроснабжения, которой централизованно управляют из Москвы. В то же время в мае 2022 года страны Балтии полностью прекратили импорт электроэнергии из РФ.

Напомним, в апреле впервые в истории Литва полностью отключилась от российской электросети. Тестирование длилось 10 часов, электроснабжение проходило за счет местных электростанций, а также импорта из Польши и Швеции.

Страны Балтии планируют стать частью европейской децентрализованной сети электросетей, известной как ENTSO-E, к 2025 году.