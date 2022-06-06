Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на прессслужбу главного штаба Сил обороны Эстонии.

"Главной целью проводимых трижды в год учений является охрана воздушного пространства стран Балтии, проведение процедур связи и управления", - говорится в сообщении главного штаба Сил обороны Эстонии.



В частности, во время учений отработают действия при потере связи, эскортировании самолетов, определении воздушных целей, поисковых и спасательных работах.



В тренировках задействованы истребители Франции и Испании на авиабазах Эмари в Эстонии и Шауляи в Литве, а также самолеты из Финляндии, Германии, Швеции, Великобритании и Турции, всего 10 воздушных аппаратов.



Активная фаза обучения в воздушном пространстве Эстонии будет проходить с 6 по 9 июня с 9:00 до 18:00.



"Начало проведения серий учений Ramstein Alloy было положено в 2008 году и в центре внимания была отработка защиты воздушного пространства стран Балтии, а также сотрудничество союзников из НАТО и стран-партнеров. Обучение проводится обычно на ротационной основе один раз в четыре месяца", - добавляют в материале.



Воздушные маневры проводятся параллельно с военно-морскими учениями НАТО, которые начались 5 июня в водах Балтийского моря с участием 14 стран, двух партнеров из Швеции и Финляндии, 45 кораблей, более 75 самолетов и около 7 тыс. человек.