Об этом информирует в телеграмме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко .

Мариуполем двигались боевые машины десанта, бронетранспортеры и другая российская техника.



"Вчера через город ехала большая колонна военной техники до 100 единиц в сторону Запорожской области. В колонне на тягачах замечено БМД-4. Также большое количество БТРов", - пишет Андрющенко.



Также в сельских школах Никольского и Мангушского районов поселились оккупанты, которых завозили КамАЗами.



"Местные сообщают, что абсолютное большинство кафиров совсем юноши. Некоторые в разговорах говорят, что несут службу по призыву.

С учетом заявления Шойгу об усилении наступления по всем направлениям, надеемся на скорейшее превращение кафиров в удобрение", - добавляет советник мэра.

О предателях , перемещении техники российских кафиров или хранении оружия сообщить можно в чат-бот в телеграмме.

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал участвующие в войне против Украины группировки войск "Юг" и "Центр". Рашист приказал атаковать Украину по всем направлениям.

26 июня Сергей Шойгу встретился с группировкой войск РФ , которая будет привлечена в войну с Украиной.

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