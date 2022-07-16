В сторону Запорожья пошла колонна техники оккупантов
В Мариуполе фиксируется движение военной техники армии РФ. 15 июля колонна ехала в сторону Запорожья
Об этом информирует в телеграмме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко .
Мариуполем двигались боевые машины десанта, бронетранспортеры и другая российская техника.
"Вчера через город ехала большая колонна военной техники до 100 единиц в сторону Запорожской области. В колонне на тягачах замечено БМД-4. Также большое количество БТРов", - пишет Андрющенко.
Также в сельских школах Никольского и Мангушского районов поселились оккупанты, которых завозили КамАЗами.
"Местные сообщают, что абсолютное большинство кафиров совсем юноши. Некоторые в разговорах говорят, что несут службу по призыву.
С учетом заявления Шойгу об усилении наступления по всем направлениям, надеемся на скорейшее превращение кафиров в удобрение", - добавляет советник мэра.
О предателях , перемещении техники российских кафиров или хранении оружия сообщить можно в чат-бот в телеграмме.
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