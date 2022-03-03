В сторону Первомайского, Николаевской области, выдвинулась техника РФ, людей просят уйти домой и убрать автомобили с дорог, - глава громады
3 марта колонна техники оккупантов отправилась в сторону Первомайского, Николаевской области, горожан призвали ждать дома особых сообщений и загнать свои автомобили во дворы, чтобы их не повредила российская техника
Об этом заявил голова громады Николай Бакшеев.
Около 11:38 он рассказал, что колонна вражеской техники выдвинулась в сторону Первомайского и что ей потребуется чуть больше часа, чтобы доехать до города.
Просьба от администрации города и полиции: покинуть улицы города до 12:30. Разойдитесь по домам и переждите там до особых сообщений. К водителям просьба – убрать машины с центральных улиц города, загоните их во дворы, чтобы они не стали препятствием для прохода вражеской техники и чтобы им не могли причинить вреда”, - добавил Николай Бакшеев.
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