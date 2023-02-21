В сторону границы с Литвой двинулись четыре колонны белорусской военной техники, - Гаюн
В Беларуси ночью 21 февраля в сторону границы с Литвой отправились четыре колонны военной техники белорусских вооруженных сил
Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусские гаюн" .
По данным минобороны Беларуси, в рамках проверки боевой готовности вооруженных сил РБ в назначенный район двинулась одна из воинских частей механизированного подразделения, усиленная подразделениями ПВО.
Конкретную воинскую часть при этом не указывают. Однако по данным "Белорусский гаюн", говорится о 358 отдельных механизированных батальонах 120-й бригады. Она дислоцируется в микрорайоне Уручье, Минске.
В сторону границы с Литвой двигалось не менее четырех колонн военной техники, общее количество которой составляет около 74 единиц. Среди нее:
- БМП – 35 единиц;
- Урал (КУНГ и тентованные) – 21 единица;
- УАЗ – 2-3 единицы;
- КамАЗ – 8 единиц;
- бензовоз – 2 единицы;
- кран и грузовой манипулятор.
По информации мониторинговой группы, колонны выехали по Минской кольцевой автомобильной дороге и выехали на трассу М6, а по ней на трассу М7. Она ведет в город Ошмяны, что у границы с Литвой.
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