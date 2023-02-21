В сторону границы с Литвой двинулись четыре колонны белорусской военной техники, - Гаюн

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусские гаюн" .

По данным минобороны Беларуси, в рамках проверки боевой готовности вооруженных сил РБ в назначенный район двинулась одна из воинских частей механизированного подразделения, усиленная подразделениями ПВО.

Конкретную воинскую часть при этом не указывают. Однако по данным "Белорусский гаюн", говорится о 358 отдельных механизированных батальонах 120-й бригады. Она дислоцируется в микрорайоне Уручье, Минске.

В сторону границы с Литвой двигалось не менее четырех колонн военной техники, общее количество которой составляет около 74 единиц. Среди нее:

БМП – 35 единиц;

Урал (КУНГ и тентованные) – 21 единица;

УАЗ – 2-3 единицы;

КамАЗ – 8 единиц;

бензовоз – 2 единицы;

кран и грузовой манипулятор.

По информации мониторинговой группы, колонны выехали по Минской кольцевой автомобильной дороге и выехали на трассу М6, а по ней на трассу М7. Она ведет в город Ошмяны, что у границы с Литвой.