В столкновениях возле Печерского суда пострадали два человека, - полиция

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Информируем, что в результате стычки, которая произошла в результате невыполнения требований правоохранителей, пострадал один полицейский. Также с сообщением о получении телесных повреждений обратился один участник акции", - говорится в сообщении.

Пресс-служба передает, что в настоящее время задержанных или доставленных в управление полиции нет. В связи с массовым собранием граждан возле Печерского суда правоохранительные органы ужесточили охрану и призывают граждан не устраивать провокации.



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