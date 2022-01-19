В столкновениях возле Печерского суда пострадали два человека, - полиция
В среду, 19 января, во время митинга в поддержку Петра Порошенко под Печерским судом Киева произошла потасовка, в результате которой пострадали полицейский и участник акции
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
"Информируем, что в результате стычки, которая произошла в результате невыполнения требований правоохранителей, пострадал один полицейский. Также с сообщением о получении телесных повреждений обратился один участник акции", - говорится в сообщении.
Пресс-служба передает, что в настоящее время задержанных или доставленных в управление полиции нет. В связи с массовым собранием граждан возле Печерского суда правоохранительные органы ужесточили охрану и призывают граждан не устраивать провокации.
- Напомним, 20 декабря 2021 года ГБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о поставках угля с временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донбасса. По этому делу также объявлено подозрение лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку.
- 6 января 2022 Печерский районный суд Киева арестовал имущество и активы Петра Порошенко по делу о госизмене.
- 17 января Порошенко прилетел в Украину. Из аэропорта он поехал в Печерский райсуд Киева, где на 11:00 было запланировано заседание по избранию ему меры пресечения по уголовному делу о государственной измене.
- Печерский районный суд не избрал меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко по делу относительно государственной измены. Заседание было перенесено на 19 января.
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- После заседания Порошенко выступил перед митингом его поклонников. Митинг отправился из-под Печерского суда в здание Офиса президента
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