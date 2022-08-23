В столицу прибыл "Поезд к победе"
С сегодняшнего дня Укрзализныця запускает специальный поезд, который будет курсировать по Украине. 7 вагонов – 7 историй временно оккупированных Россией территорий
Об этом сообщает журналист Еспресо Дмитрий Дидора.
В своих иллюстрациях Андрей Присяжнюк запечатлел мужество Богдана Зизы, облившего сине-желтой краской городскую администрацию в Евпатории; Сергей Туркиневич — жителей Энергодара, беззащитными вышедших против танков; Дмитрий Касянюк — стальных защитников Мариуполя и смелых железнодорожников, эвакуировавших людей; Роман Синенко раскрыл историю врачей с Луганщины, которые спасали жизнь, оставаясь в окопах и подвалах; Алина Коник — фермеров Николаевщины, убиравших урожай на заминированных и охваченных пламенем полях; Максим Кильдеров – партизан Херсонщины.
Истории об этом можно прочесть на сайте проекта, отсканировав QR-код на вагоне.
"Поезд к победе" отправится в первый рейс 23 августа из Киева и прибудет в один из западных городов Украины в День Независимости.
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