В столицу прибыл "Поезд к победе"

Об этом сообщает журналист Еспресо Дмитрий Дидора.

В своих иллюстрациях Андрей Присяжнюк запечатлел мужество Богдана Зизы, облившего сине-желтой краской городскую администрацию в Евпатории; Сергей Туркиневич — жителей Энергодара, беззащитными вышедших против танков; Дмитрий Касянюк — стальных защитников Мариуполя и смелых железнодорожников, эвакуировавших людей; Роман Синенко раскрыл историю врачей с Луганщины, которые спасали жизнь, оставаясь в окопах и подвалах; Алина Коник — фермеров Николаевщины, убиравших урожай на заминированных и охваченных пламенем полях; Максим Кильдеров – партизан Херсонщины.

Истории об этом можно прочесть на сайте проекта, отсканировав QR-код на вагоне.

"Поезд к победе" отправится в первый рейс 23 августа из Киева и прибудет в один из западных городов Украины в День Независимости.

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