В столице задержан киевлянин за хранение арсенала оружия и боеприпасов

Об этом сообщает Национальная полиция.

В настоящее время известно, что во время обыска жилища 37-летнего подозреваемого следователи Подольского управления полиции изъяли 17 единиц оружия и боеприпасов, среди которых, в частности, ручные противотанковые гранатометы РПГ, автоматы АК-47 с магазинами к ним, штык-нож, кастет и около 30 000 патронов разного калибра.

Нарушителя задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Все изъятое оружие и боеприпасы передали на экспертизу.

Возбуждено уголовное производство.

Задержанному доложено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины – незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.

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