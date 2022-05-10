В столице задержан киевлянин за хранение арсенала оружия и боеприпасов
В Киеве правоохранители задержали местного жителя, незаконно хранящего дома ручные противотанковые гранатометы и автоматы
Об этом сообщает Национальная полиция.
В настоящее время известно, что во время обыска жилища 37-летнего подозреваемого следователи Подольского управления полиции изъяли 17 единиц оружия и боеприпасов, среди которых, в частности, ручные противотанковые гранатометы РПГ, автоматы АК-47 с магазинами к ним, штык-нож, кастет и около 30 000 патронов разного калибра.
Нарушителя задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Все изъятое оружие и боеприпасы передали на экспертизу.
Возбуждено уголовное производство.
Задержанному доложено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины – незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.
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