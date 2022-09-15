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В столице за месяц количество больных COVID-19 выросло более чем в 7 раз

15 сентября, 2022 четверг
18:30
Здоровье Пекин COVID

В Киеве за месяц количество случаев заболевания коронавирусом выросло более чем в 7 раз

Об этом информирует Киевский городской совет .

"Только цифры, которые даже не нуждаются в комментариях. Месяц назад, за неделю с 8 по 14 августа, в столице было зарегистрировано 316 случаев лабораторно подтвержденного COVID-19. А на прошлой неделе – уже 2278 случаев! Если же сравнивать между собой две последние недели, уровень заболеваемости вырос вдвое. Считаю, что такой рост с полным правом можно называть стремительным", – сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.

В настоящее время количество тяжелых больных, нуждающихся в стационарном лечении, увеличивается. Детей стало в четыре раза больше по сравнению с началом сентября.

Врачи заметили изменения в симптомах коронавируса: "Болезнь в легких формах может сказываться на расстройствах кишечно-желудочного тракта, а в сложных - "бить" по сердечно-сосудистой и сосудисто-мозговым системам и даже проявляться инсультом или инфарктом. И все это возможно на фоне нормальной температуры тела. Из-за такого коварства COVID-19 очень важно прислушиваться к своему организму, оставаться дома и немедленно обращаться к врачу при малейших проявлениях нездоровья".

Для профилактики необходимо соблюдать противоэпидемические меры.

"Проветривать в закрытых помещениях, по возможности избегать мест скопления людей, мыть руки, использовать дезинфектанты и носить маски в многолюдных местах. Сейчас все чаще у меня спрашивают о целесообразности возвращения маскового режима. Отвечаю: не обязательно сидеть и ждать, пока нам кто-то что-то "вернет", тем более что Постановление Кабмина о карантинных ограничениях и не отменялось.Я убеждена: любой киевлянин, сознательно относящийся к своему здоровью и здоровью близких, в людных местах сегодня должен носить защитную маску. Статистика роста заболеваемости не оставляет места другим выводам. Лично я маску надеваю", – подчеркнула Гинзбург.

Руководитель департамента отметила вакцинацию. Привиться в столице можно в центрах первичной медико-санитарной помощи, консультативно-диагностических центрах и ТРЦ "Gulliver", "River Mall", "Универмаг "Украина" – дополнительная информация .

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