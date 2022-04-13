В столице возобновляют работу около тысячи заведений продажи продовольственных товаров, 35 рынков и почти 460 кофеен, - Кличко
В Киеве бизнес возобновляет работу: на 13 апреля почти тысяча заведений по продаже продовольственных товаров, 35 рынков и почти 460 кофеен возвращаются в свой обычный режим
Об этом сообщается на официальном портале КГГА со ссылкой на прямуюречь мэра Киева Виталия Кличко в эфире общенационального объединенного телемарафона.
"В столице постепенно возобновляет работу бизнес, в частности, работают магазины, рынки. Например, на сегодняшний день в городе работают почти тысяча заведений по продаже продовольственных товаров, более 160 точек продаж "Киевхлеб". Работают 35 рынков, почти 460 кафе. Возобновляют работу студии красоты, СТО и магазины по продаже одежды. Кроме того, в течение недели в столице проводят около 10 мини-ярмарок", – сказал Кличко.
Он также напомнил киевлянам, что ознакомиться с перечнем открытых заведений можно на карте в приложении "Киев Цифровой".
Также мэр подчеркнул, что Киев поддерживает местный бизнес и предоставляет ему льготы.
В частности, для передвижной торговли и ресторанных площадок плата по договорам уменьшена до символической 1 гривни.
Также уплата долевого участия для них составляет 50% от существующей. Также бизнес, работающий на коммунальных площадях, освобожден от оплаты аренды.
"Мы поддерживаем средний бизнес, ведь понимаем, что он переживает сегодня очень сложные времена. И нужно помогать, чтобы люди работали, чтобы экономика работала", - добавил Кличко.
- Напомним, что по состоянию на 9 апреля в Киеве работало более 900 продовольственных магазинов и около 460 кафе.
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