В столице возобновляют работу около тысячи заведений продажи продовольственных товаров, 35 рынков и почти 460 кофеен, - Кличко

Об этом сообщается на официальном портале КГГА со ссылкой на прямуюречь мэра Киева Виталия Кличко в эфире общенационального объединенного телемарафона.

"В столице постепенно возобновляет работу бизнес, в частности, работают магазины, рынки. Например, на сегодняшний день в городе работают почти тысяча заведений по продаже продовольственных товаров, более 160 точек продаж "Киевхлеб". Работают 35 рынков, почти 460 кафе. Возобновляют работу студии красоты, СТО и магазины по продаже одежды. Кроме того, в течение недели в столице проводят около 10 мини-ярмарок", – сказал Кличко.

Он также напомнил киевлянам, что ознакомиться с перечнем открытых заведений можно на карте в приложении "Киев Цифровой".

Также мэр подчеркнул, что Киев поддерживает местный бизнес и предоставляет ему льготы.

В частности, для передвижной торговли и ресторанных площадок плата по договорам уменьшена до символической 1 гривни.

Также уплата долевого участия для них составляет 50% от существующей. Также бизнес, работающий на коммунальных площадях, освобожден от оплаты аренды.

"Мы поддерживаем средний бизнес, ведь понимаем, что он переживает сегодня очень сложные времена. И нужно помогать, чтобы люди работали, чтобы экономика работала", - добавил Кличко.