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В столице Узбекистана большой пожар: предварительно – от удара молнии взорвались электромобили

28 сентября, 2023 четверг
03:02
Мир

По предварительной информации, взрыв произошел около трех часов ночи по местному времени в районе таможенного склада Ташкентского аэропорта - от удара молнии взорвались электромобили

Об этом информируют местные телеграмм-каналы.

Они пишут, что взрывная волна ощущалась на расстоянии 30 км от эпицентра. Пожаром охвачена значительная территория, в близлежащих домах выбиты окна.

Впоследствии появилась информация о пожаре от властей Узбекистана. Они утверждают, что взрыв и пожар произошли 02:43 на одном из складов, расположенном на территории массива "Будивельник" Сергелийского района города Ташкента.

После взрыва здания таможенного терминала в аэропорту Ташкента почти ничего не осталось. Предварительной причиной взрыва могли стать аккумуляторные батареи для хранившихся на таможенном складе электромобилей.

Как сообщает канал Brief, по свидетельству очевидцев на месте взрыва много пострадавших. От взрывной волны повреждены дома и заведения, расположенные вблизи эпицентра. Власти не исключают вероятность теракта.

"Здание таможни в международном аэропорту Ташкента полностью уничтожено. Пострадал и сам аэропорт. Рейсы отменены", - сообщает паблик.

В МВД Узбекистана утверждают , что мощный взрыв в Ташкенте произошел "из-за удара молнии". По информации ведомства, в результате взрыва практически полностью уничтожен состав, принадлежащий ООО "Интер Логистика".

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