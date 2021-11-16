В столице Уганды прогремели взрывы: пострадали не менее 24 человек, двое погибли
Утром 16 ноября в центре столицы Уганды города Кампала прогремело два взрыва, в результате которых были госпитализированы по меньшей мере 24 человека, два человека погибли
Об этом сообщает Reuters .
Взрывы прогремели в бизнес-квартале в центре Кампалы: один недалеко от парламента, другой - рядом с центральным полицейским отделением.
Представитель министерства здравоохранения сообщил, что четверо госпитализированных находятся в критическом состоянии.
Во время взрывов машины у здания парламента загорелись. В окнах полицейского участка разбилось стекло, из-за чего работники получили ранения.
Полиция называет взрывы атакой на город. В парламенте отменили заседание и рекомендовали не приближаться к зданию.
Проводится расследование, чтобы выяснить причину атаки и ответственных за нее. Предыдущие террористические атаки в Уганде выполнялись группами, связанными с Аль-Каидой.
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