В столице Судана возле президентского дворца раздался мощный взрыв

Об этом сообщает Al-Jazeera.

По данным источника телеканала в армии страны, причиной взрыва стал пожар на складе авиационного топлива в аэропорту.

При этом отмечается, что инцидент произошел на фоне артиллерийских обстрелов и воздушных атак со стороны армии Судана по нескольким объектам сил быстрого реагирования в центре столицы. Сильные взрывы также прогремели сегодня на севере Хартума и в Омдурмане, где погибли семь человек и еще несколько получили ранения.

Корреспондент Al-Jazeera добавил, что сегодняшние артиллерийские и воздушные удары в стране стали жесточайшими за последние дни.

Очевидцы случившегося сняли последствия события на видео. На кадрах видно, как на десятки метров поднялся столб огня.

Бои в Судане: что известно

Столкновения между Силами быстрого реагирования (RSF) и регулярной армией продолжаются в Судане с 15 апреля. В тот день в Хартуме армия оцепила одну из баз военизированных сил скорой поддержки (RSF) страны, после чего в городе началась стрельба. Как утверждают военные, таким образом они решили остановить мятежников.

25 апреля ГУР сообщало об эвакуации 87 граждан Украины, среди них 36 сотрудников SkyUp. А уже 26 апреля стало известно, что из Судана был эвакуирован 91 гражданин Украины.

А 29 апреля военно-морские силы Китая эвакуировали из Судана 668 своих граждан и 10 человек других национальностей. В то же время Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев заявило, что готовится к тому, что более 800 тыс. человек могут бежать из Судана в соседние страны. ВОЗ отмечала, что из-за боев 1,3 млн человек стали вынужденными переселенцами, а минимум 730 человек погибли.

Впоследствии стороны конфликта в Судане все же обязались защищать гражданское население и движение гуманитарной помощи, но не договорились о прекращении огня. Но уже 20 мая стороны подписали соглашение о прекращении огня на семь дней. А 29 мая суданская армия и Силы скорой поддержки согласились на пятидневное продление соглашения о прекращении огня.

1 июня сообщалось, что в детском приюте Хартума (Судан) за последние шесть недель погибли не менее 60 детей. Причинами смерти были отсутствие пищи, воды и болезни, ведь на территории страны ведутся бои. 3 июня в Судане военизированные силы скорой поддержки (RSF), противостоящие действующей армии страны, захватили национальный музей в Хартуме, в результате чего могут быть уничтожены важные артефакты.

По городу Омдурман в Судане в субботу, 8 июля,нанесли авиационный удар, в результате которого погибли по меньшей мере 22 человека. Впоследствии генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что Судан стоит на грани "полномасштабной гражданской войны".

15 июля стало известно, что военизированные Силы скорой поддержки захватили в стране более 5 тыс. человек, некоторых пытали.

Впоследствии, 28 июля представители регулярной армии Судана и Сил быстрого реагирования страны прекратили переговоры о прекращении вооруженного противостояния, договориться так и не смогли.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (ОСНА) призвало стороны конфликта в Судане прекратить возобновленные боевые действия, ведь в некоторых провинциях страны заканчиваются запасы пищи.