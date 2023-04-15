Об этом информирует BBC .

Так, RSF заявили, что они взяли под контроль аэропорт. Ранее они сообщали, что армия Судана атаковала их базу на юге Хартума. Армия страны в свою очередь заявила о том, что боевики RSF пытаются захватить их военный штаб.

"Бойцы Сил скорой поддержки атаковали несколько армейских лагерей в Хартуме и в других районах Судана", - сказал спикер армии бригадный генерал Набил Абдаллах и добавил, что столкновения продолжаются, а армия продолжает выполнять свой долг по защите страны.

Информационное агентство Reuters цитирует свидетелей, сообщивших о стрельбе. Так один из них видел пушки и бронетехнику, расположенную на улицах Хартума. Он также слышал звуки тяжелого вооружения вблизи штабов армии и RSF.

BBC пишет, что конфликт возник на фоне предложенного перехода к гражданскому правлению. Этот переход потерпел неудачу из-за споров относительно времени интеграции RSF в национальную армию Судана. Так, RSF хотели отложить его на 10 лет, однако армия настаивала на том, чтобы интеграция состоялась через два года.

Глава армии генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, являющийся главой суверенного совета, заявил, что готов побеседовать со своим заместителем, чтобы разрешить конфликт относительно того, кто возглавит объединенную армию Судана после интеграции в нее RSF. В свою очередь западные государства и региональные лидеры призвали обе стороны конфликта вернуться к переговорам и снизить напряженность.

Однако в четверг RSF развернули свои силы у военной базы в Мерове из-за роста напряженности на этой неделе. Армия заявила, что подобные действия группировки происходили без координации и были незаконными. В субботу RSF в ответ назвали действия армии жестоким нападением и призвали осудить ее.

Справка

Силы скорой поддержки Судана (RSF) - это военизированная группировка, номинально подконтрольная правительству. Они вместе с ЧВК Вагнера ведут совместную деятельность по добыче полезных ископаемых. Эта деятельность посодействовала тому, чтобы сделать золотые запасы в российском Центробанке. Так, по меньшей мере 16 российских контрабандных рейсов отправились из Судана в Россию за год.

По информации The Africa Report , совместное предприятие RSF и ЧВК Вагнера Meroe Gold открыто вывешивает флаг СССР на своем участке добычи ископаемых вблизи района Аль-Ибайдия в Северном Судане.

Также сообщается, что ЧВК Вагнера организовывала официальный визит лидера RSF Мохамеда Хамдана Дагло, известного как Хемети, в Москву накануне полномасштабного вторжения в Украину. Там он публично поддержал действия России и заявил, что "весь мир должен признать, что Россия имеет право защищать свой народ".