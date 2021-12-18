В столице сообщили о заминировании ТРЦ "Гулливер"

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.



Здание находится по адресу площадь Спортивная, 1. На место выехала следственно-оперативная группа, спасатели ГСЧС, взрывотехники и врачи скорой



Решается вопрос об эвакуации людей и работников ТРЦ

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