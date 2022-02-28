В столице ситуация контролируемая, - командующий обороной Киева
Все попытки российско-оккупационных войск, достичь цели и продвинуться в глубь Киева, терпели неудачу.
Об этом сообщают в Сухопутных войсках Украины, передает Еспресо.
"Сегодня враг продолжил попытки прорвать оборону Киева. Неоднократно колонны российских войск пытались штурмовать окрестности столицы. Все передвижения сил противника находились под контролем и принимались своевременные решения. В столице нашей Родины ситуация контролируемая", - говорится в сообщении.
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Как объяснил командующий Сухопутными войсками ВС Украины - командующий обороной Киева генерал-полковник Александр Сырский, все попытки достичь цели российско-оккупационными войсками терпели неудачу.
"Колонны техники оккупанта уничтожались. Противник понес значительные потери личного состава. Российские войска деморализованы и истощены. Мы показали, что умеем защитить свой дом от незваных гостей", - сказал Александр Сырский.
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