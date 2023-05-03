В столице Сербии семиклассник расстрелял людей из пистолета, есть погибшие
В среду, 3 мая, подросток из седьмого класса школы "Владислав Рыбникар" в Белграде открыл стрельбу из пистолета по охранникам, учительнице и ученикам
Об этом информируют в РТС и B92 .
Подозреваемого несовершеннолетнего задержали правоохранители. Считается, что семиклассник произвел несколько выстрелов в сторону учеников и охраны школы "Владислав Рыбникар" из пистолета отца.
Сообщается о трех пострадавших учениках и учителе, которых забрали в больницу. Раненым оказывают медицинскую помощь.
В то же время по данным Vecernje Novosti в результате стрельбы пострадали 15 человек, по неофициальным данным, погибли девять человек - охранник и 8 школьников. Погибшие находились в коридоре заведения.
Неофициальной причиной такого поведения школьника считают наркотическое опьянение.
Парень был накануне на дне рождения друга, однако на празднике тот вел себя нормально. Его считали образцовым учеником в школе. Ребенок из семьи работников системы здравоохранения.
На место стрельбы прибыл также министр образования Бранко Ружич и здравоохранение Даница Груич.
Дети были эвакуированы из школы.
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