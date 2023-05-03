Об этом информируют в РТС и B92 .

Подозреваемого несовершеннолетнего задержали правоохранители. Считается, что семиклассник произвел несколько выстрелов в сторону учеников и охраны школы "Владислав Рыбникар" из пистолета отца.

Сообщается о трех пострадавших учениках и учителе, которых забрали в больницу. Раненым оказывают медицинскую помощь.

В то же время по данным Vecernje Novosti в результате стрельбы пострадали 15 человек, по неофициальным данным, погибли девять человек - охранник и 8 школьников. Погибшие находились в коридоре заведения.

Неофициальной причиной такого поведения школьника считают наркотическое опьянение.

Парень был накануне на дне рождения друга, однако на празднике тот вел себя нормально. Его считали образцовым учеником в школе. Ребенок из семьи работников системы здравоохранения.

На место стрельбы прибыл также министр образования Бранко Ружич и здравоохранение Даница Груич.

Дети были эвакуированы из школы.