В столице с участием мэра Брюсселя положили начало Аллее друзей Киева
Мэр Киева Виталий Кличко и мэр Брюсселя Филипп Клоз открыли "Аллею друзей Киева" на Владимирской горке в центре украинской столицы, высадив там два первых дерева
Об этом Виталий Кличко написал в telegram.
"Вместе с мэром Брюсселя Филиппом Клозом, который по моему приглашению приехал в украинскую столицу, положили начало "Аллею друзей Киева" на Владимирской горке. И высадили сегодня два первых дерева – платаны испанские. Брюссель считается столицей Европейского Союза, частью которого хочет стать. И очень символично, что первым к высадке деревьев в новой аллее присоединился именно мэр Брюсселя. Эти деревья – символ нашей дружбы и победы Украины и демократического мира над варварской Россией", – отметил Кличко.
Он поблагодарил местные власти Брюсселя и правительство Бельгии за солидарность с украинским народом.
- В Киев с визитом прибыл городской глава Брюсселя Филипп Кроз. Он передал для столичных медицинских учреждений два автомобиля скорой помощи.
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