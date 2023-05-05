Об этом Виталий Кличко написал в telegram.

"Вместе с мэром Брюсселя Филиппом Клозом, который по моему приглашению приехал в украинскую столицу, положили начало "Аллею друзей Киева" на Владимирской горке. И высадили сегодня два первых дерева – платаны испанские. Брюссель считается столицей Европейского Союза, частью которого хочет стать. И очень символично, что первым к высадке деревьев в новой аллее присоединился именно мэр Брюсселя. Эти деревья – символ нашей дружбы и победы Украины и демократического мира над варварской Россией", – отметил Кличко.

Он поблагодарил местные власти Брюсселя и правительство Бельгии за солидарность с украинским народом.