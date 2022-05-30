В столице разоблачили мошенника, продавшего 800 фальшивых пресс-карт с псевдоаккредитацией Минобороны
В Киеве разоблачили схему массового изготовления и продажи поддельных журналистских удостоверений и пресс-карт. Стоимость фальшивок составляла от 3 до 5 тыс. грн. Известно, что около 800 клиентов успели приобрести подлог
Об этом информирует в телеграмме Офис генерального прокурора.
Руководитель столичного издательства наладил производство и продажу фейковых удостоверений журналистов, пресс-карт, специальных пропусков и других документов, подтверждающих статус журналиста, лицам, не имеющим никакого отношения к этой деятельности, а также справок для оформления разрешения на травматическое оружие. Кроме того, по желанию клиентов изготовлял пресс-карты с липовой аккредитацией от Министерства обороны Украины.
Услуги рекламировался на собственном сайте. Стоили такие услуги от 3000 до 5000 грн в зависимости от срока его действия. По предварительным данным, получили липовые удостоверения около 800 клиентов.
"По результатам проведенных обысков изъято более 400 готовых к сбыту поддельных журналистских удостоверений, удостоверений общественной организации, 50 справок на получение травматического оружия, государственные номерные знаки. Также изъята компьютерная техника с базами данных заказчиков, мобильные телефоны и "черные" записи", – говорится в сообщении.
Оболонская прокуратура Киева разоблачила директора предприятия, наладившего производство и сбыт поддельных документов (ч. 3 ст. 358 УК Украины).
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