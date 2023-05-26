В столице продолжается Киевский Форум "За Нашу и Вашу Свободу / Fighting for NATO"

Центральная тема Форума – членство Украины в НАТО: "Достаточно промедлений. Никаких альтернатив. Украина должна стать членом НАТО".

В Форуме принимают участие известные международные деятели, мировые специалисты по международным отношениям и проблемам безопасности, дипломаты, журналисты и общественные активисты.

К участникам Форума и всей Украине обращаются 43 президент США Джордж Буш-младший, премьер-министр Великобритании в 2019-22 годах Борис Джонсон, премьер-министр Австралии в 2013-15 годах Энтони Эбботт, заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, государственный секретарь США в 2005-09 годах Кондолиза Райс, помощница Генерального секретаря НАТО по публичной дипломатии Байба Браже, президент Парламентской Ассамблеи НАТО Жоэль Гаррио-Майлям, американский философ, профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма.

Программа Форума.

Среди участников Форума – Нобелевская лауреат мира 2022 года Александра Матвийчук, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, глава Координационного Совета Беларуси Светлана Цихановская, верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе в 1997-2000 гг. США при ОБСЕ, посол Майкл Карпентер, командующий Центральным командованием США в 2008-10 годах генерал Дэвид Петреус, посол США в России в 2011-14 годах Майкл Макфол.

Киевский Безопасный Форум, основанный фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" – главная платформа нашего государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Партнеры Форума: Атлантический Совет, Центр информации и документации НАТО, Национальный демократический институт, Украинский женский конгресс, Фонд Фридриха Эберта, Евроатлантический курс.