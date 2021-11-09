В столице полный курс вакцинации от COVID-19 прошли почти 46% киевлян
С начала вакцинальной кампании в Киеве полный курс прививок от коронавирусной болезни получили почти 46% населения
Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.
"По подсчетам министерства здравоохранения, первую дозу вакцины против COVID-19 получило уже 57% населения столицы, полный курс прививки - 45,7% киевлян", - сказала заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.
Чиновница отметила, что всего в Киеве сделано более 2,5 млн прививок.
В настоящее время в столице работают 40 вакцинальных пунктов. Старостенко отметила, что с момента их открытия только в торговых сетях сделали более 193 тыс. прививок.
В КГГА напомнили, что получить вакцину от COVID-19 в Киеве можно в любом удобном вакцинальном пункте, среди которых:
- 148 кабинетов прививок в медучреждениях здравоохранения первичного звена;
- 21 мини-вакцинальный центр;
- Центр массовой вакцинации, созданный на базе МВЦ;
- 53 мобильные бригады;
- 40 временных вакцинальных пунктов в торгово-развлекательных центрах, центрах предоставления административных услуг, на Центральном автовокзале и на Житнем рынке.
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