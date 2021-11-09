В столице полный курс вакцинации от COVID-19 прошли почти 46% киевлян

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

"По подсчетам министерства здравоохранения, первую дозу вакцины против COVID-19 получило уже 57% населения столицы, полный курс прививки - 45,7% киевлян", - сказала заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.

Чиновница отметила, что всего в Киеве сделано более 2,5 млн прививок.

В настоящее время в столице работают 40 вакцинальных пунктов. Старостенко отметила, что с момента их открытия только в торговых сетях сделали более 193 тыс. прививок.

В КГГА напомнили, что получить вакцину от COVID-19 в Киеве можно в любом удобном вакцинальном пункте, среди которых:

148 кабинетов прививок в медучреждениях здравоохранения первичного звена;

21 мини-вакцинальный центр;

Центр массовой вакцинации, созданный на базе МВЦ;

53 мобильные бригады;

40 временных вакцинальных пунктов в торгово-развлекательных центрах, центрах предоставления административных услуг, на Центральном автовокзале и на Житнем рынке.