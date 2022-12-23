В столице Пакистана впервые за восемь лет взорвался террорист-смертник

Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на полицию Исламабада.

Впервые за 8 лет в столице Пакистана взорвался террорист-смертник и его приспешник. Это случилось, когда полиция пыталась проверить их автомобиль. Отмечается, что террорист погиб, убив правоохранителя. Еще пять человек получили ранения.

Заместитель генерального инспектора полиции Исламабада Сохайл Зафар Чатта сообщил журналистам, что нападавшего в автомобиле сопровождала женщина. Ответственность за взрыв взяла на себя боевая группировка Tehreek-e-Taliban Pakistan, связанная с афганским Талибаном.

По данным Пакистанского института исследования конфликтов и безопасности в Исламабаде, насилие со стороны боевиков выросло на 24% за первые одиннадцать месяцев этого года. Статистику за 2022 год сравнили с тем же периодом 2021-го.

В Bloomberg напоминают, что ТТП или пакистанский Талибан убил более 70 000 человек за последние несколько десятилетий. Также он организовал некоторые из худших террористических атак Пакистана, включая нападение на военную школу в Пешаваре в 2014 году.

Напомним, 16 мая 2022 года еще один смертник устроил теракт на северо-западе Пакистана. В результате погибли трое работников службы безопасности и трое детей в возрасте от 4 до 11 лет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb