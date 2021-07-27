В столице ожидаются грозы и шквалы: Укргидрометцендр предупреждает о I уровень опасности

Об этом сообщается на сайте КГГА.



Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.



Основные рекомендации, которых следует придерживаться жителям города во время сильного ветра

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.