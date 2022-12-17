В столице открыли пешеходный "мост Кличко", который ремонтировали после российского обстрела
С 17 декабря пешеходно-велосипедный "мост Кличко" открыт для посещения, его ремонтировали после российского обстрела
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
Мэр столицы отметил, что с 17 декабря снова можно посещать пешеходно-велосипедный мост, который открыли после ремонта.
"Заменили все 18 поврежденных напольных стеклопакетов. А также – 143 перильных стекла. 57 из них были полностью разрушены, 86 – повреждены в результате ракетной атаки 10 октября", – проинформировал Виталий Кличко.
Городской глава отчитывался, что в конструкции восстановлены перила и тросы, а также специалисты "Киевавтодормоста" дополнительно обследовали опоры сооружения, систему освещения и видеонаблюдения.
"Итак, один из наших символов несокрушимости снова радостно ждет киевлян и гостей столицы", - подчеркнул он.
- Напомним, пешеходно-велосипедный мост подвергся ракетному удару во время массированной ракетной атаки на Украину и столицу в частности. Утром 10 октября в разных районах Киева прогремели взрывы: семь человек погибли, 51 пострадали. Также были поражены десятки объектов инфраструктуры.
- Обломки пешеходно-велосипедного моста в Киеве, потерпевшего разрушения после российских ударов, превратили в символические подарки для партнеров.
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