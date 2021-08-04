В столице охваченного войной Афганистана прогремел взрыв под офисом спецслужбы правительства

Об этом пишет Reuters .



В ночь с 3 на 4 августа прогремел мощный взрыв под офисом Национального управления безопасности Афганистана.



Взрыв у здания Национального управления безопасности состоялся через несколько часов после взрыва автомобиля и столкновений вблизи дипломатического квартала Кабула, в результате которых погибли восемь человек, в том числе четверо нападающих.



Талибан официально не брал ответственность за нападение.



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Сейчас, после того как правительственные войска перешли к глухой обороне, бои в стране идут за большие города - Герат на границе с Ираном, Кандагар и Лашкаргах на юге.

Так, первого августа талибы нанесли ракетный удар по аэропорту Кандагара