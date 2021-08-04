В столице охваченного войной Афганистана прогремел взрыв под офисом спецслужбы правительства
В результате взрыва у здания Национального управления безопасности Афганистана ранено трое человек - двух гражданских и сотрудника спецслужбы. За несколько часов до того джихадмобиль взорвался в дипломатическом квартале города, убив 4 нападающих и 4 гражданских
Об этом пишет Reuters .
В ночь с 3 на 4 августа прогремел мощный взрыв под офисом Национального управления безопасности Афганистана.
Взрыв у здания Национального управления безопасности состоялся через несколько часов после взрыва автомобиля и столкновений вблизи дипломатического квартала Кабула, в результате которых погибли восемь человек, в том числе четверо нападающих.
Талибан официально не брал ответственность за нападение.
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Сейчас, после того как правительственные войска перешли к глухой обороне, бои в стране идут за большие города - Герат на границе с Ираном, Кандагар и Лашкаргах на юге.
- Так, первого августа талибы нанесли ракетный удар по аэропорту Кандагара
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