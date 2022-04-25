В "столице" непризнанного Приднестровья Тирасполе прогремели взрывы, - местное ТВ
В здании "Министерства государственной безопасности" в городе Тирасполь в оккупированном РФ Приднестровье раздались взрывы
Об этом сообщил местный телеканал ТСО Приднестровья в Telegram.
"В здании МГБ в Тирасполе произошла серия взрывов", - говорится в сообщении.
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Перекрыты соседние улицы. На месте работает скорая, газовая служба и пожарные.
Издание со ссылкой на местное "МВД": "По предварительным данным, выстрелы произведены из гранатометов. Пострадавших нет".
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