В "столице" непризнанного Приднестровья Тирасполе прогремели взрывы, - местное ТВ

Об этом сообщил местный телеканал ТСО Приднестровья в Telegram.



"В здании МГБ в Тирасполе произошла серия взрывов", - говорится в сообщении.



Читайте также: Донбасс и Юг Украины с выходом в непризнанное Приднестровье: в России снова изменили планы на войну



Перекрыты соседние улицы. На месте работает скорая, газовая служба и пожарные.



Издание со ссылкой на местное "МВД": "По предварительным данным, выстрелы произведены из гранатометов. Пострадавших нет".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb