В столице на троллейбусные маршруты выедут автобусы

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

"Делаем это, чтобы снизить нагрузку на энергосистему и экономить электричество", - объясняет он.

Мэр также поблагодарил киевлян за сознательное использование и экономию электроэнергии дома и на работе.

В Киеве обновили графики отключения электроэнергии.

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