В столице на троллейбусные маршруты выедут автобусы
Со 2 ноября на всех троллейбусных маршрутах Киева будут работать автобусы
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.
"Делаем это, чтобы снизить нагрузку на энергосистему и экономить электричество", - объясняет он.
Мэр также поблагодарил киевлян за сознательное использование и экономию электроэнергии дома и на работе.
- В Киеве обновили графики отключения электроэнергии.
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