В столице Монголии зафиксировали три возможных случая бубонной чумы

Об этом сообщил Национальный центр по изучению зоонозных инфекций страны, сообщает Синьхуа.

"Три зарегистрированных вероятных случая - это люди, которые недавно съели мясо сурка в восточных монгольских аймаках Хентий и Сухбаатар. Сейчас проводится ПЦР-исследование для подтверждения диагноза", - говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что в начале августа в Улан-Баторе впервые была зафиксирована вспышка бубенной чумы.

Бубонная чума – это бактериальное заболевание, которое передается блохами, живущими на диких грызунах, таких как сурки.

По данным ВОЗ, если не принять соответствующие меры, то болезнь может привести к гибели взрослого человека менее чем за 24 часа.