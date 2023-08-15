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В столице Монголии зафиксировали три возможных случая бубонной чумы

15 августа, 2023 вторник
06:38
Мир

В столице Монголии Улан-Баторе зафиксировали три возможных случая заражения бубенной чумой

Об этом сообщил Национальный центр по изучению зоонозных инфекций страны, сообщает Синьхуа.

"Три зарегистрированных вероятных случая - это люди, которые недавно съели мясо сурка в восточных монгольских аймаках Хентий и Сухбаатар. Сейчас проводится ПЦР-исследование для подтверждения диагноза", - говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что в начале августа в Улан-Баторе впервые была зафиксирована вспышка бубенной чумы.

Бубонная чума – это бактериальное заболевание, которое передается блохами, живущими на диких грызунах, таких как сурки.

По данным ВОЗ, если не принять соответствующие меры, то болезнь может привести к гибели взрослого человека менее чем за 24 часа.

  • 20 июля 2022 года заболевание диагностировали у 45-летнего мужчины из городского округа Иньчуань в Нинся-Хуэйском автономном районе, на северо-западе Китая.
Здоровье
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