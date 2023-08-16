В столице Ливии произошло вооруженное столкновение группировок: 27 погибших, более 100 раненых
Между специальными силами сдерживания и 444 бригадой произошло столкновение в столице Ливии Триполи. В результате 27 человек погибли и более 100 получили ранения
Об этом информирует Reuters .
Во вторник, 15 августа, бои в Триполи стали жесточайшим столкновением в городе в этом году, пишет издание.
Боевые действия спровоцировало задержание вечером в понедельник одной стороной другой группировки, а после освобождения столкновения прекратились.
В агентстве здравоохранения сообщили, что в результате 27 человек были убиты и более 100 получили ранения. В то же время они не уточнили, речь идет только о представителях вооруженных группировок или гражданских.
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- В Ливийской национальной армии, действующей на востоке Ливии, заявили , что обнаружили 2,5 тонны урана, об исчезновении которых ранее сказали в МАГАТЭ.
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