Об этом информирует Reuters .

Во вторник, 15 августа, бои в Триполи стали жесточайшим столкновением в городе в этом году, пишет издание.

Боевые действия спровоцировало задержание вечером в понедельник одной стороной другой группировки, а после освобождения столкновения прекратились.

В агентстве здравоохранения сообщили, что в результате 27 человек были убиты и более 100 получили ранения. В то же время они не уточнили, речь идет только о представителях вооруженных группировок или гражданских.