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В столице Колумбии произошли землетрясения, есть погибшая

18 августа, 2023 пятница
06:15
Мир

В Боготе, Колумбия, произошло несколько землетрясений, в результате которых есть повреждения и погиб по меньшей мере один человек

Об этом сообщает Reuters .

Трагедия произошла на юго-востоке столицы, где во время землетрясения одна женщина выпала из окна насмерть, сообщила мэр Клаудия Лопес.

По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения 17 августа достигла 6,3. Национальная геологическая служба Колумбии заявила о магнитуде 6,1.

"Он был сильным и длился долго... Жизнь меняется в секунду. Вы ничего не можете поделать, просто бежите, спасая свою жизнь", - сказал 43-летний Адриан Аларкон, работающий возле столичного района.

Конгресс Колумбии сообщил о повреждении палаты представителей, где землетрясение сорвало несколько гипсовых украшений. Никто не пострадал, говорится в сообщении палаты представителей.

А Агентство гражданской обороны страны рассказало, что жители были эвакуированы со всего муниципалитета Кальварио к юго-востоку от столицы. Окна и двери в этом районе были повреждены подземными толчками.

В свою очередь в соседнем Вильявисенсио после землетрясения также зафиксированы оползни.

По данным колумбийских сейсмологов, через несколько минут после землетрясения были зафиксированы повторные толчки. Национальная геологическая служба Колумбии оценила магнитуду второго землетрясения в 5,6, а следующий афтершок – в 4,8.

  • Ночью 6 августа в восточной китайской провинции Шаньдун произошло землетрясение магнитудой 5,5, в результате чего 21 человек получил ранения.
  • Уже 11 августа на востоке Турции, в районе Эшилюрт города Малатья, зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3. В результате пострадали по меньшей мере 23 человека.
  • А 13 августа и у ядерного полигона Северной Кореи произошли два небольших природных землетрясения.

Колумбия
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