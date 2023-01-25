В столице КНДР ввели пятидневный карантин из-за неназванного заболевания

Об этом информирует Reuters .

В сообщении министерства здравоохранения КНДР не упоминают COVID-19. Однако там подчеркивают, что жители столицы должны оставаться дома до конца воскресенья. Также несколько раз в день они должны проходить температурный контроль.

Во вторник, 24 января, распространялись сообщения о том, что жители Пхеньяна предположительно запасаются товарами на случай усиления карантинных мер. Пока неизвестно, ввели ли власти КНДР карантинные ограничения в других регионах, кроме столицы.

В прошлом году в Северной Корее признали свою первую вспышку COVID-19, однако до августа 2022-го объявили о победе над вирусом. Впрочем, в КНДР так и не сообщили, сколько людей заболели коронавирусом. Это вызвано тем, что у власти нет достаточно ресурсов для проведения широкомасштабного тестирования.

21 января главный эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Ву Цзунью заявил , что 80% населения Китая инфицировано COVID-19.