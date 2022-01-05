В столице Казахстана ввели чрезвычайное положение

Об этом идет речь в соответствующем указе, сообщает Еспресо.TV.



Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в столице с 16:00 5 января, который будет действовать до 19 января.



Кроме этого, с 23:00 до 7:00 в городе будет действовать комендантский час.



"Создать на период чрезвычайного положения комендатуру города Нур-Султана и наделить ее полномочиями, предусмотренными законом Республики Казахстан "О чрезвычайном положении", - говорится в указе.



Согласно документу, власти поручили ввести на период действия чрезвычайного положения следующие меры и временные ограничения в столице:

усилить охрану общественного порядка, охрану особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирования транспорта;

установить ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств в городе Нур-Султане;

обеспечить проверку документов, удостоверяющих личность физических лиц, личный осмотр, осмотр находящихся при них вещей, транспортных средств;

ограничить въезд в город Нур-Султан и выезд из него;

запретить организацию и проведение мирного собрания, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий;

запретить забастовки и другие способы остановки или прекращения деятельности юридических лиц;

запретить продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ; установить особый режим обращения лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, этилового спирта, алкогольной продукции;

обеспечить временное изъятие у физических лиц оружия и боеприпасов, ядовитых веществ, у юридических лиц временное изъятие, вместе с оружием, боеприпасами и ядовитыми веществами, как и боевой и учебной военной техники, взрывчатых и радиоактивных веществ.

Напомним, в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.

4 января казахские силовики начали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты.

В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.

На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку .

Возле городской администрации Алматы в Казахстане произошли столкновения, пострадали десятки человек.

Сегодня ночью режим чрезвычайной ситуации был введен в Алматы и Мангистауской области, днем - в Алматинской. Комендантский час действует в городе и регионах.Справка: Протесты в Казахстане начались 2 января после роста цен на сжиженный газ. Правительственная комиссия пообещала протестующим в городе Актау на западе Казахстана снизить цену на газ до 50 тенге за литр. Кроме этого, власти гарантировали не привлекать участников акций к ответственности.Впрочем, требования протестующих расширились. Они хотят не только отставки правительства, но и искоренения коррупции и выхода из политики Нурсултана Назарбаева.