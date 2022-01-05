В столице Казахстана ввели чрезвычайное положение
В городе Нур-Султан введен режим чрезвычайного положения, действующий с 5 по 19 января
Об этом идет речь в соответствующем указе, сообщает Еспресо.TV.
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в столице с 16:00 5 января, который будет действовать до 19 января.
Кроме этого, с 23:00 до 7:00 в городе будет действовать комендантский час.
"Создать на период чрезвычайного положения комендатуру города Нур-Султана и наделить ее полномочиями, предусмотренными законом Республики Казахстан "О чрезвычайном положении", - говорится в указе.
Согласно документу, власти поручили ввести на период действия чрезвычайного положения следующие меры и временные ограничения в столице:
- усилить охрану общественного порядка, охрану особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирования транспорта;
- установить ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств в городе Нур-Султане;
- обеспечить проверку документов, удостоверяющих личность физических лиц, личный осмотр, осмотр находящихся при них вещей, транспортных средств;
- ограничить въезд в город Нур-Султан и выезд из него;
- запретить организацию и проведение мирного собрания, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий;
- запретить забастовки и другие способы остановки или прекращения деятельности юридических лиц;
- запретить продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ; установить особый режим обращения лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, этилового спирта, алкогольной продукции;
- обеспечить временное изъятие у физических лиц оружия и боеприпасов, ядовитых веществ, у юридических лиц временное изъятие, вместе с оружием, боеприпасами и ядовитыми веществами, как и боевой и учебной военной техники, взрывчатых и радиоактивных веществ.
Справка: Протесты в Казахстане начались 2 января после роста цен на сжиженный газ. Правительственная комиссия пообещала протестующим в городе Актау на западе Казахстана снизить цену на газ до 50 тенге за литр. Кроме этого, власти гарантировали не привлекать участников акций к ответственности.
Впрочем, требования протестующих расширились. Они хотят не только отставки правительства, но и искоренения коррупции и выхода из политики Нурсултана Назарбаева.
- Напомним, в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.
- 4 января казахские силовики начали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты.
- В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.
- На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку .
- Возле городской администрации Алматы в Казахстане произошли столкновения, пострадали десятки человек.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.28
Покупка 27.28Продажа 27.55
-
EUR
Покупка 30.69Продажа 31.14
- Актуальное
- Важное