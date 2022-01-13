В столице Казахстана объявили "оранжевый уровень" террористической угрозы
В Нур-Султане 13 января введен "оранжевый уровень" террористической угрозы
Об этом сообщает ORDA.
Отмечается, что оранжевый уровень будет действовать в столице Казахстана 14 дней (до 27 января).
В этот период местных жителей просят соблюдать определенные требования.
В частности, население должно следовать указаниям правоохранителей.
"Жителей столицы просят с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов и соблюдать их законные требования",– говорится в сообщении.
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