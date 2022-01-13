В столице Казахстана объявили "оранжевый уровень" террористической угрозы

Об этом сообщает ORDA.



Отмечается, что оранжевый уровень будет действовать в столице Казахстана 14 дней (до 27 января).



В этот период местных жителей просят соблюдать определенные требования.



В частности, население должно следовать указаниям правоохранителей.



"Жителей столицы просят с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов и соблюдать их законные требования",– говорится в сообщении.

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