В столице каникулы начнутся по графику, но продлятся месяц
Киевские школьники отправятся на зимние каникулы 26 декабря по графику. В учебные заведения дети должны вернуться уже после 27 января 2023 года
Об этом информирует в телеграме городской голова Киева Виталий Кличко .
"Зимние каникулы в столичных школах начнутся по графику – с 26 декабря 2022 года. Но продлятся месяц – до 27 января 2023 года", – написал мэр.
Сообщается, что за это время школы будут обогревать минимально для поддержки системы отопления, а педагоги могут уйти в оплачиваемый отпуск.
В случае чрезвычайной ситуации часть столичных школ будут использоваться для работы пунктов обогрева.
Кличко добавил, что этот учебный год продлится до 1 июля.
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