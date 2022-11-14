В столице каникулы начнутся по графику, но продлятся месяц

Об этом информирует в телеграме городской голова Киева Виталий Кличко .

"Зимние каникулы в столичных школах начнутся по графику – с 26 декабря 2022 года. Но продлятся месяц – до 27 января 2023 года", – написал мэр.

Сообщается, что за это время школы будут обогревать минимально для поддержки системы отопления, а педагоги могут уйти в оплачиваемый отпуск.

В случае чрезвычайной ситуации часть столичных школ будут использоваться для работы пунктов обогрева.

Кличко добавил, что этот учебный год продлится до 1 июля.