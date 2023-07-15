В столице Канады торнадо повредило более ста домов

Об этом сообщает CBC News.

Точную скорость ветра в эпицентре торнадо пока не удалось установить, но сила стихии была достаточной, чтобы срывать крыши со зданий и гаражные двери, поднимать в воздух велосипеды и ломать деревья.

Во многих домах в южном районе Оттавы выбиты окна и повреждены стены. В результате повреждения опоры линии электропередач около двух тысяч пользователей на короткое время остались без света.

По данным врачей, один человек получил легкие травмы.