В столице Канады торнадо повредило более ста домов
В результате торнадо, пронесшегося по южным районам Оттавы, повреждено около 120 домов, один человек получил ранения
Об этом сообщает CBC News.
Точную скорость ветра в эпицентре торнадо пока не удалось установить, но сила стихии была достаточной, чтобы срывать крыши со зданий и гаражные двери, поднимать в воздух велосипеды и ломать деревья.
Во многих домах в южном районе Оттавы выбиты окна и повреждены стены. В результате повреждения опоры линии электропередач около двух тысяч пользователей на короткое время остались без света.
По данным врачей, один человек получил легкие травмы.
- Напомним, в конце марта на южные штаты США обрушились сильные штормы, торнадо убил по меньшей мере 23 человека, разрушены дома.
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