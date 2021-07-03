В столице Кабардино-Балкарии шел бой с "террористами". Есть погибшие
Сегодня, 3 июля 2021 года, в городе Нальчик (Кабардино-Балкария, РФ) состоялся полноценный бой российских силовиков с жителями дачного пригорода, объявленными "террористами"
Об этом передает Национальный антитеррористический комитет (НАК) России, передает Еспресо.TV .
Как заявили в Комитете, спецслужбы получили информацию о пребывании в пригороде Нальчика группе боевиков, которые планировали "преступления террористической направленности".
"Около 3 часов утра злоумышленники были блокированы в одном из домов на территории садового общества. Им было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ бандиты открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов", - отмечается в стандартном в таких случаях сообщении.
"Пострадавших среди гражданского населения и потерь личного состава сил правопорядка нет", - говорят в НАК РФ.
При этом люди, живущие рядом с местом сегодняшнего боя, говорят что они не были предупреждены или эвакуированы и должны были прятаться "на полу", ведь отовсюду летели пули, а власти РФ задействовали боевые вертолеты.
Следует отметить, что в настоящее время по всей территории России пошел резкий всплеск "операций" по задержанию и террористов, в частности, членов "украинских неонацистских организаций".
Политологи объясняют это приближением предназначенных на 19 сентября так называемых выборов в Государственную думу РФ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.2
Покупка 27.2Продажа 27.47
-
EUR
Покупка 32.14Продажа 32.58
- Актуальное
- Важное