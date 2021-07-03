В столице Кабардино-Балкарии шел бой с "террористами". Есть погибшие

Об этом передает Национальный антитеррористический комитет (НАК) России, передает Еспресо.TV .



Как заявили в Комитете, спецслужбы получили информацию о пребывании в пригороде Нальчика группе боевиков, которые планировали "преступления террористической направленности".



"Около 3 часов утра злоумышленники были блокированы в одном из домов на территории садового общества. Им было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ бандиты открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов", - отмечается в стандартном в таких случаях сообщении.



"Пострадавших среди гражданского населения и потерь личного состава сил правопорядка нет", - говорят в НАК РФ.



При этом люди, живущие рядом с местом сегодняшнего боя, говорят что они не были предупреждены или эвакуированы и должны были прятаться "на полу", ведь отовсюду летели пули, а власти РФ задействовали боевые вертолеты.



Следует отметить, что в настоящее время по всей территории России пошел резкий всплеск "операций" по задержанию и террористов, в частности, членов "украинских неонацистских организаций".



Политологи объясняют это приближением предназначенных на 19 сентября так называемых выборов в Государственную думу РФ.



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