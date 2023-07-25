В столице и ряде областей угроза воздушной атаки: в Киевской области работает ПВО
В Киеве и ряде областей Украины в ночь на 25 июля объявлена воздушная тревога, на подступах к столице работает ПВО
В Киеве и ряде областей Украины в ночь на 25 июля объявлена воздушная тревога, на подступах к столице работает ПВО
Об этом сообщает карта тревог.
В столице тревогу объявили около 2 часов.
Воздушная тревога также объявлена в ряде областей на востоке, севере, юге и в центре Украины.
Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения россиянами баллистического вооружения в восточных областях. В остальных регионах существует угроза использования врагом ударных беспилотников.
В 02:18 в КМВА сообщили о работе ПВО в области.
Впоследствии ПС ВСУ объявили опасность атаки беспилотников в направлении западных областей Украины, где также была объявлена воздушная тревога.
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