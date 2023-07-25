В Киеве и ряде областей Украины в ночь на 25 июля объявлена воздушная тревога, на подступах к столице работает ПВО

Об этом сообщает карта тревог.

В столице тревогу объявили около 2 часов.

Воздушная тревога также объявлена в ряде областей на востоке, севере, юге и в центре Украины.

Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения россиянами баллистического вооружения в восточных областях. В остальных регионах существует угроза использования врагом ударных беспилотников.

В 02:18 в КМВА сообщили о работе ПВО в области.

Впоследствии ПС ВСУ объявили опасность атаки беспилотников в направлении западных областей Украины, где также была объявлена воздушная тревога.