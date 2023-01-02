Информацию об уничтожении над Киевом 20 воздушных целей подтвердили в КМВА.

Киев и область

"Ночная воздушная атака на Киев. Предварительная информация. Данные уточняются. За время воздушной тревоги над столицей было сбито 20 воздушных целей", - говорится в сообщении.

Обломками в Деснянском районе повреждены балконы и стекла в многоэтажке. Возгорания нет, однако есть потерпевший. 19-летний молодой человек получил резаную рану стопы (наступил по неосторожности на обломки стекла). Он направлен в травмпункт. Такую информацию подтверждает и мэр столицы Виталий Кличко.

В результате российских атак в некоторых районах левого берега Киева пропал свет.

В свою очередь глава Киевской ОВА Алексей Кулеба заявил, что россияне запустили несколько волн дронов-шахедов и целились в объекты критической инфраструктуры.

Полтавщина

Также о работе ПВО сообщал и глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

Днепропетровщина и Запорожье

Воздушное командование "Восток" заявило, что над Днепропетровской и Запорожской областями ПВО сбила девять иранских дронов и ракету.

"Силами авиации и зенитных ракетных войск над Днепропетровской и Запорожской областями уничтожены 6 ударных БПЛА типа "Шахед" и одна высокоточная управляемая ракета Х-59МК2, шедшая в направлении города Днепр. Еще 3 "Шахеда" сбиты противовоздушной обороной Сухопутных войск во взаимодействии с воздушным командованием "Восток", - передает пресс-служба ПК "Восток".

Еще три иранских дрона сбила противовоздушная оборона Сухопутных войск во взаимодействии с воздушным командованием "Восток".

Ранее работу ПВО в Днепропетровской области подтвердил председатель Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко.

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