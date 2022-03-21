В столице и Киевской области объявили об усиленном комендантском часе
В Киеве и Киевской области усилен комендантский час, который будет действовать с 20:00 21 марта до 7:00 23 марта
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
"С сегодняшнего дня, 21 марта, с 20:00 в Киеве и Киевской области вводится усиленный комендантский час. Он продлится до 07:00 23 марта. Без спецпропусков будет запрещено передвижение по городу! Выходить можно только, чтобы дойти до ближайшего укрытия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что магазины, аптеки, заправки, заведения работать завтра не будут.
"Напоминаем, гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа без спецпропуска, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп", - предупредили в КГГА.
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